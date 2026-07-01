Атлетико продовжив контракт із капітаном команди

Центральний півзахисник Коке продовжив контракт із Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Нова угода розрахована на один рік – до літа 2027 року. Термін дії попереднього контракту сплив напередодні, 30 червня.

Коке є вихованцем Атлетико Мадрид, кольори першої команди "матрацників" захищає з 2011 року. За цей час 34-річний хавбек провів 740 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 50 голами та 122 асистами.

В період з 2013 до 2022 року Коке провів 70 матчів за збірну Іспанії, голів не забивав. Наразі трансферна вартість ветерана оцінюється лише в 5 мільйонів євро.

Раніше Атлетико безкоштовно відпустив у Бенфіку французького центрального захисника Клемана Ленгле.