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Він засяяв тут – він тут і помре: президент Атлетико спростував продаж зіркового нападника

Олексій Мурзак — 20 травня 2025, 21:15
Він засяяв тут – він тут і помре: президент Атлетико спростував продаж зіркового нападника
Хуліан Альварес
Getty Images

Президент мадридського Атлетико Енріке Серезо категорично спростував інформацію про можливий перехід нападника Хуліана Альвареса в інший клуб цього літа.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Хуліан Альварес – гравець Атлетико Мадрид, він дуже щасливий тут. Це наш гравець, і він залишиться нашим гравцем. Він засяяв в Атлетико – він і помре в Атлетико", – підсумував президент мадридського клубу.

У поточному сезоні Хуліан Альварес провів за "матрацників" 53 матчі, в яких забив 29 голів та віддав 6 результативних передач. Минулого літа 25-річний аргентинець перейшов із Манчестер Сіті за 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що іспанський гранд зацікавився у придбанні найкращого голкіпера 2024 року Еміліано Мартінеса

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