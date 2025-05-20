Він засяяв тут – він тут і помре: президент Атлетико спростував продаж зіркового нападника

Президент мадридського Атлетико Енріке Серезо категорично спростував інформацію про можливий перехід нападника Хуліана Альвареса в інший клуб цього літа.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Хуліан Альварес – гравець Атлетико Мадрид, він дуже щасливий тут. Це наш гравець, і він залишиться нашим гравцем. Він засяяв в Атлетико – він і помре в Атлетико", – підсумував президент мадридського клубу.

🚨🔴⚪️ Atlético president Cerezo: “Julián Álvarez is a player of Atlético de Madrid, he’s very happy here, he is our player and he will remain our player”.



“He was raised at Atlético de Madrid and he will die at Atlético de Madrid”. pic.twitter.com/M6kQHSYto5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025

У поточному сезоні Хуліан Альварес провів за "матрацників" 53 матчі, в яких забив 29 голів та віддав 6 результативних передач. Минулого літа 25-річний аргентинець перейшов із Манчестер Сіті за 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що іспанський гранд зацікавився у придбанні найкращого голкіпера 2024 року Еміліано Мартінеса.