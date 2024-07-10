Жіру завершив кар'єру в збірній Франції

Нападник збірної Франції Олів'є Жіру провів свій останній матч за команду.

37-річний форвард разом з "ле блю" зазнав поразки від Іспанії в 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024.

За збірну футболіст дебютував у 2011 році, був учасником чемпіонатів Європи з футболу 2012, 2016, 2020 і 2024 років та чемпіонатів світу з футболу 2014, 2018 та 2022 років.

Загалом Жіру провів за "синіх" 137 матчів, у яких забив 57 голів, віддав 15 результативних передач та став Чемпіоном Світу у 2018 році. Також футболіст є найкращим бомбардиром збірної Франції в історії.