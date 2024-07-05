Жирона зацікавилась двома футболістами Шахтаря

Каталонська Жирона має намір підписати двох футболістів Шахтаря, нападника Кевіна та півзахисника Марлона Гомеса.

Про це повідомляє видання XCatalunya.

Ці гравці розглядаються як заміна Савіньо та Алейша Гарсії, які вже покинули команду.

Зазначається, що шанс на підписання футболістів досить великий, адже Жирона вже має досвід з українськими гравцями Віктором Циганковим та Артемом Довбиком.

21-річний бразилець Кевін провів за Шахтар 17 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 4 асисти. 20-річний Марлон провів 13 поєдинків, відзначився 4 забитими голами та однією гольовою передачею.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Артем Довбик не має наміру покидати Жирону.