Жирона з голами Циганкова та Ваната здобула перемогу у Кубку Іспанії

Жирона на виїзді обіграла Констансію, представника Терсери Федерасьйон (п'ятий дивізіон Іспанії), у межах 1/64 фіналу Кубку Іспанії.

Матч завершився з рахунком 3:2.

Український воротар каталонців Владислав Крапивцов розпочав гру у стартовому складі. У другій половині гри на полі з'явився Віктор Циганков (58 хвилина), а згодом Владислав Ванат (75 хвилина).

Саме зв'язка українців принесла Жироні перемогу у грі. Спочатку Циганков в овертаймі вивів клуб вперед після асисту Ваната. Згодом нападник сам відзначився дебютним голом у Кубку, загалом це його третій м'яч за клуб.

Кубок Іспанії

1/64 фіналу, 28 жовтня

Констансія – Жирона 2:3 (0:1, 1:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 39 Стуані, 1:1 – 77 Сосіас, 1:2 – 103 Циганков, 1:3 – 107 Ванат, 2:3 - 120 Жарді

Нагадаємо, напередодні Жирона не змогла втримати вольову перемогу над Ов’єдо у межах чемпіонату Іспанії.