Жирона визначилася з майбутнім Крапивцова

Український голкіпер Владислав Крапивцов з наступного сезону буде боротися з Пауло Гассанігою за місце в основі каталонської Жирони.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що керівництво клубу розраховує на українця та не планує відправляти його в оренду.

Нещодавно Жирона оголосила про підписання довгострокового контракту з українським голкіпером. Він вже окреслив свої цілі в новому клубі.

У минулому сезоні 19-річний воротар виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1 за яку зіграв 25 матчів в чемпіонаті U-19. Після зняття команди з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента.

Нагадаємо, що за Жирону також виступає український вінгер Віктор Циганков, який у нинішньому сезоні відіграв 10 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. Раніше за жиронців також грав форвард Артем Довбик.