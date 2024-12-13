Український новачок Жирони окреслив свої цілі в клубі

Український голкіпер Владислав Крапивцов окреслив свої цілі в іспанській Жироні.

Про це гравець розповів у коментарі пресслужбі клубу.

"Моя мета в Жироні – це дебют у Ла Лізі, гра в іспанському футболі та європейських змаганнях. Ну і звичайно намагатися бути найкращим для команди", – розповів воротар.

Також гравець розповів про адаптацію у команді, в якій він перебуває вже другий тиждень.

"Почуваюся тут дуже добре, адже мене оточують дуже професійні люди. Це відчувається як сім'я. Тут немає гравців, які вважають себе зірками або щось на кшталт того. Для мене це дуже важливо. Коли я був у роздягальні, ми багато розмовляли із футболістами, працівниками. Є Віктор Циганков. Він справді допоможе адаптуватися у команді. Я люблю гуляти парками. Це невелике місто, тут мешкають майже 100 тисяч людей", – розповів Крапивцов.

Напередодні Жирона оголосила про підписання довгострокового контракту з українським голкіпером.

Раніше повідомлялося, що Крапивцов тренувався з першою командою каталонців близько двох тижнів та пройшов медогляд.

У минулому сезоні 19-річний воротар виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1 за яку зіграв 25 матчів в чемпіонаті U-19. Після зняття команди з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента.

Нагадаємо, що за Жирону також виступає український вінгер Віктор Циганков, який у нинішньому сезоні відіграв 10 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. Раніше за жиронців також грав форвард Артем Довбик.