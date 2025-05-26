Барселона – чемпіон, Жирона українців лише на 1 очко випередила зону вильоту: підсумкова таблиця Ла Ліги

У неділю, 25 травня, завершилися останні матчі іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Барселона ще кілька турів тому стала чемпіоном. Реал – другий. Третє місце посів Атлетико. Ще дві путівки до Ліги чемпіонів завоювали Атлетик і Вільярреал.

Бетіс та Сельта представлять Іспанію наступного сезону в Лізі Європі. Райо Вальєкано кваліфікувався в Лігу конференцій.

Жирона Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова фінішувала шістнадцятою. Команда лише на 1 очко випередила зону вильоту. Треба все таки зазначити, що "червоно-білі" не боролися за виживання, просто Леганес за останні 4 матчі набрав 9 очок і покращив свій доробок.

Підсумкова турнірна таблиця Ла Ліги