Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона – чемпіон, Жирона українців лише на 1 очко випередила зону вильоту: підсумкова таблиця Ла Ліги

Руслан Травкін — 26 травня 2025, 08:35
Барселона – чемпіон, Жирона українців лише на 1 очко випередила зону вильоту: підсумкова таблиця Ла Ліги

У неділю, 25 травня, завершилися останні матчі іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Барселона ще кілька турів тому стала чемпіоном. Реал – другий. Третє місце посів Атлетико. Ще дві путівки до Ліги чемпіонів завоювали Атлетик і Вільярреал.

Бетіс та Сельта представлять Іспанію наступного сезону в Лізі Європі. Райо Вальєкано кваліфікувався в Лігу конференцій. 

Жирона Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова фінішувала шістнадцятою. Команда лише на 1 очко випередила зону вильоту. Треба все таки зазначити, що "червоно-білі" не боролися за виживання, просто Леганес за останні 4 матчі набрав 9 очок і покращив свій доробок.

Підсумкова турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore
Барселона Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Віктор Циганков Владислав Крапивцов

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Він нам багато дасть у майбутньому: Мічел відреагував на 4 пропущені м'ячі Крапивцова
Атлетико розгромив Жирону Циганкова та Крапивцова у 38 турі Ла Ліги, перемоги Барселони та Вільярреала
Крапивцов та Циганков – в основі Жирони на останній матч сезону Ла Ліги
Реал Мадрид оголосив про призначення Хабі Алонсо
Ла Ліга. Реал переміг у прощальному матчі Анчелотті завдяки дублю Мбаппе, Леганес розгромив Вальядолід

Останні новини