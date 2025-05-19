Красава: Жирона українською привітала Крапивцова з дебютом у матчі проти Сосьєдада

Український 19-річний голкіпер Владислав Крапивцов дебютував за Жирону в матчі 37 туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад.

Харків'янин пропустив 3 голи, проте зумів зробити 4 сейви, одного разу вдало вийти з воріт, а також здійснити 16 дальніх передач (7 точних).

Попри поразку у матчі клубна пресслужба привітала українця з дебютом;

"З дебютом, Владе. Красава", – написав клуб на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, вона розрахована до літа 2029 року.