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Красава: Жирона українською привітала Крапивцова з дебютом у матчі проти Сосьєдада

Олексій Мурзак — 19 травня 2025, 14:50
Красава: Жирона українською привітала Крапивцова з дебютом у матчі проти Сосьєдада
Владислав Крапивцов
x.com/GironaFC

Український 19-річний голкіпер Владислав Крапивцов дебютував за Жирону в матчі 37 туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад.

Харків'янин пропустив 3 голи, проте зумів зробити 4 сейви, одного разу вдало вийти з воріт, а також здійснити 16 дальніх передач (7 точних).

Попри поразку у матчі клубна пресслужба привітала українця з дебютом;

"З дебютом, Владе. Красава", – написав клуб на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Владислав Крапивцов та Жирона уклали угоду ще взимку, вона розрахована до літа 2029 року.

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