Ігнатенко вийде у старті Слована на матч проти Жирони, Циганков поза заявкою

Український півзахисник Слована Данило Ігнатенко вийде у стартовому складі свого клубу на матч проти іспанської Жирони в межах 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Водночас вінгер іспанського клубу Віктор Циганков не потрапив у заявку. Напередні стало відомо, що українець досі відновлюється після травми, але вже тренується за індивідуальною програмою.

Матч Жирона – Слован розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, сьогодні Шахтар завітає в гості до лондонського Арсенала, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, (слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні).