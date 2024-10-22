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Ігнатенко вийде у старті Слована на матч проти Жирони, Циганков поза заявкою

Олексій Мурзак — 22 жовтня, 21:06
Ігнатенко вийде у старті Слована на матч проти Жирони, Циганков поза заявкою
Данило Ігнатенко
Слован

Український півзахисник Слована Данило Ігнатенко вийде у стартовому складі свого клубу на матч проти іспанської Жирони в межах 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Водночас вінгер іспанського клубу Віктор Циганков не потрапив у заявку. Напередні стало відомо, що українець досі відновлюється після травми, але вже тренується за індивідуальною програмою.

Матч Жирона – Слован розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, сьогодні Шахтар завітає в гості до лондонського Арсенала, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко, (слідкуйте за текстовою трансляцією на Чемпіоні).

Жирона Слован Віктор Циганков Данило Ігнатенко Ліга чемпіонів-2024/25

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