Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мічел може покинути Жирону найближчим часом

Володимир Варуха — 30 вересня 2025, 19:12
Мічел може покинути Жирону найближчим часом
Мічел
Girona FC

Керівництво Жирони розглядає можливість звільнення головного тренера команди найближчим часом.

Про це повідомляє AS.

Іспанські ЗМІ заявляють, що в наступному турі чемпіонату команда повинна здобути перемогу над Валенсією, яка зараз посідає 12 місце в Ла Лізі. У такому разі наставник може зберегти своє робоче місце, однак у випадку поразки керівництво може звільнити тренера.

Після Валенсії Жирона зустрінеться з лідером чемпіонату – Барселоною, тому в цьому матчі зачепитися за перемогу буде складно.

Наразі Жирона посідає останнє місце в чемпіонаті та має лише 3 залікових очки. Команда зіграла тричі внічию: проти Атлетіко, Еспаньйола та Сельти і програла Вільярреалу, Севільї, Райо Вальєкано та Леванте. Крім цього, у Жирони найгірша різниця забитих і пропущених – 3 проти 16.

Раніше Жирона та Еспаньйол зіграли внічию у 7-му турі Ла Ліги.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Жирона

Третій найгірший: Ванат не вразив грою за Жирону в матчі 7-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола
Жирона зіграла внічию з Еспаньйолом у стартовому матчі 7-го туру Ла Ліги
Ванат – у старті Жирони на матч проти Еспаньйола
Циганков та Ванат можуть залишитися без тренера: відомо, за якої умови Жирона звільнить Мічела
Зірковий хавбек Жирони вибув до кінця сезону-2025/26 через важку травму

Останні новини