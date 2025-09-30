Мічел може покинути Жирону найближчим часом

Керівництво Жирони розглядає можливість звільнення головного тренера команди найближчим часом.

Про це повідомляє AS.

Іспанські ЗМІ заявляють, що в наступному турі чемпіонату команда повинна здобути перемогу над Валенсією, яка зараз посідає 12 місце в Ла Лізі. У такому разі наставник може зберегти своє робоче місце, однак у випадку поразки керівництво може звільнити тренера.

Після Валенсії Жирона зустрінеться з лідером чемпіонату – Барселоною, тому в цьому матчі зачепитися за перемогу буде складно.

Наразі Жирона посідає останнє місце в чемпіонаті та має лише 3 залікових очки. Команда зіграла тричі внічию: проти Атлетіко, Еспаньйола та Сельти і програла Вільярреалу, Севільї, Райо Вальєкано та Леванте. Крім цього, у Жирони найгірша різниця забитих і пропущених – 3 проти 16.

