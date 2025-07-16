Циганков зацікавив іменитий європейський клуб

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков може влітку змінити клуб.

Про це повідомляє Opoeta d’Bola.

27-річний українець розглядається Бенфікою, як один з головних кандидатів на посилення атаки.

Наразі "орли" зацікавлені у трансфері Янніса Константеліяса з ПАОКу. У разі невдачі з його трансфером серед опцій є Віктор Циганков та гравець Феєнорда Аніс Хадж Мусса.

Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року. Сумарно провів за іспанський клуб 85 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і віддав 18 асистів.

Раніше повідомлялося про те, що Циганков може продовжити кар’єру в АПЛ. Трансферна вартість українця оцінюється в 18 мільйонів євро, контракт діє до літа 2027 року.