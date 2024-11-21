Молодий український футболіст знаходиться на перегляді в Жироні – ЗМІ

19-річний український голкіпер Владислав Крапивцов знаходиться на перегляді в іспанській Жироні.

Про це повідомляє Футбол24.

Раніше була інформація, що футболіст був на перегляді в Челсі.

Зазначимо, що цього літа Крапивцов проявив себе на юнацькому Євро U-19, де зі збірною України дійшов до півфіналу та згодом увійшов до символічної збірної усього турніру.

Нагадаємо, минулого сезону ворота виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1. На його рахунку 25 матчів у чемпіонаті U-19. Після зняття СК Дніпро-1 Крапивцов отримав статус вільного агента та наразі перебуває без клубу.

На нього також претендував Саутгемптон, але клуб вирішив не використовувати свою єдину квоту на не-громадянина ЄС.