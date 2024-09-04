Клуб АПЛ відмовився від підписання талановитого українського голкіпера

Клуб Англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон відмовився від підписання голкіпера Владислава Крапивцова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як інформує джерело, "святі" готові були підписати 19-річного воротаря, але українець не набрав потрібну кількість балів за прийнятою в Англії системою для легіонерів. А останню з тих wild card, що залишилися, в Саутгемптоні, вирішили зберегти на зимове трансферне вікно — для можливої заявки когось із новачків у першу команду.

Є інформація, що за Владиславом продовжують стежити ще деякі англійські клуби, але конкретика не вказана.

Крапивцов — вихованець Дніпра. Після припинення існування Дніпра-1 він став вільним агентом. Воротар добре проявив себе на юнацькому Євро і потрапив до символічної збірної турніру.