Челсі готується підписати українського голкіпера – джерело

19-річний український голкіпер Владислав Крапивцов перебуває на перегляді в Челсі.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі BurBuzz.

За його інформацією, контракт із воротарем поки не укладено, наразі він проходить огляд у резервній команді.

Цього літа Крапивцов проявив себе на юнацькому Євро U-19, де зі збірною України дійшов до півфіналу та згодом увійшов до символічної збірної усього турніру.

Раніше на 19-літнього голкіпера претендував Саутгемптон, але клуб вирішив не використовувати свою єдину квоту на не-громадянина ЄС.