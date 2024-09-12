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Челсі готується підписати українського голкіпера – джерело

Олексій Мурзак — 12 вересня, 16:40
Челсі готується підписати українського голкіпера – джерело
Владислав Крапивцов
УАФ

19-річний український голкіпер Владислав Крапивцов перебуває на перегляді в Челсі.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі BurBuzz.

За його інформацією, контракт із воротарем поки не укладено, наразі він проходить огляд у резервній команді.

Цього літа Крапивцов проявив себе на юнацькому Євро U-19, де зі збірною України дійшов до півфіналу та згодом увійшов до символічної збірної усього турніру.

Раніше на 19-літнього голкіпера претендував Саутгемптон, але клуб вирішив не використовувати свою єдину квоту на не-громадянина ЄС.

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