Челсі готується підписати українського голкіпера – джерело
Владислав Крапивцов
УАФ
19-річний український голкіпер Владислав Крапивцов перебуває на перегляді в Челсі.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі BurBuzz.
За його інформацією, контракт із воротарем поки не укладено, наразі він проходить огляд у резервній команді.
Цього літа Крапивцов проявив себе на юнацькому Євро U-19, де зі збірною України дійшов до півфіналу та згодом увійшов до символічної збірної усього турніру.
Раніше на 19-літнього голкіпера претендував Саутгемптон, але клуб вирішив не використовувати свою єдину квоту на не-громадянина ЄС.