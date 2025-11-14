Жіноча збірна України візьме участь в міжнародному турнірі She Plays: відомі суперники

Жіноча збірна України з футболу візьме участь у турнірі She Plays, який відбудеться в Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

На ньому, в межах підготовки до кваліфікаційних матчів чемпіонату світу 2027 року, "синьо-жовті" проведуть поєдинки з командами Шотландії та Австрії.

Загалом турнір об'єднає вісім національних жіночих збірних.

Перший матч підопічні Володимира Пятенка зіграють 28 листопада зі збірною Шотландії на Муніципальному стадіоні "Чапін" (Херес, Іспанія). Початок заплановано о 13:00 за київським часом.

Вже за три дні на українську команду чекатиме нове випробування – поєдинок зі збірною Австрії, ще одним представником Ліги А в Лізі націй. Матч відбудеться 1 грудня на стадіоні "Ель Пальмар" (Кадіс, Іспанія). Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

А вже у лютому 2026 року розпочнуться матчі жіночої Ліги націй у Лізі А, які стануть відбірними на ЧС-2027. Волею жереба збірна України потрапила до групи 3 разом із командами Іспанії, Англії та Ісландії.