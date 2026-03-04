Життя здається таким жорстоким: Козлова – про розрив хрестів у матчі кваліфікації ЧС-2027 проти Англії

Футболістка жіночої збірної України Ніколь Козлова прокоментувала розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, який вона отримала в стартовому матчі "синьо-жовтих" у кваліфікації чемпіонату світу 2027 року проти Англії.

Своїми емоціями щодо цієї ситуації Ніколь поділилася на сторінці в Instagram:

"Розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Розбите серце.

Відчуття, що я на вершині світу. Граю якнайкраще. Відчуваю свободу. Живу мрією, над якою так довго працювала – і раптом все розбивається на мільйон шматочків. Я була така схвильована тим, що мене чекало попереду.

Болить більше, ніж я можу висловити. Життя здається таким жорстоким. Якимось чином я це переживу. Мені важко прийняти все це, але поступово я це зроблю.

Я вже робила це раніше і зроблю це знову. А поки що вболіваю за своїх дівчат з боку за клуб і країну".

Зауважимо, що українська нападниця вийшла у стартовому складі на гру проти Англії, проте вже на дев'ятій хвилині була змушена покинути поле. Лікарі діагностували у спортсменки розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Сам поєдинок, який відбувся 3 березня, завершився розгромною поразкою збірної України з рахунком 1:6. У першому таймі українки зуміли стримати натиск чинних чемпіонок Європи (0:0), однак по перерві пропустили шість м'ячів, відповівши лише єдиним голом від Яни Калініної.

У межах відбору на ЧС-2027 "синьо-жовті" зіграють ще один матч проти Англії, й два поєдинки проти Іспанії та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль здобуде переможець групи, а команди що посіли місця з 2 по 4 зіграють матчі плейоф.

Нагадаємо, що 9 лютого жіночу збірну України очолила Ія Андрущак. На цій посаді вона замінила Володимира Пятенка.