Визначилася заявка збірної України на товариські матчі проти Шотландії та Австрії

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко оголосив список футболісток, викликаних для участі в товариських матчах із командами Шотландії та Австрії в межах турніру She Plays.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Всього було викликано 24 футболістки.

Склад жіночої збірної України

Воротарі : Катерина Самсон (Ворскла), Дарина Бондарчук (Металіст 1925), Катерина Боклач (Нант, Франція).

: Катерина Самсон (Ворскла), Дарина Бондарчук (Металіст 1925), Катерина Боклач (Нант, Франція). Захисники : Соломія Куп'як (Колос), Катерина Корсун, Марина Шайнюк (обидві – Ворскла), Яна Котик, Ольга Басанська, Анна Петрик (усі – Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина).

: Соломія Куп'як (Колос), Катерина Корсун, Марина Шайнюк (обидві – Ворскла), Яна Котик, Ольга Басанська, Анна Петрик (усі – Металіст 1925), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина). Півзахисники : Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – Колос), Натія Панцулая (Сістерс), Дар'я Апанащенко, Вікторія Гірин, Лідія Заборовець (усі – Металіст 1925), Вікторія Радіонова, Яна Калініна (обидві – Ворскла), Юлія Христюк (Олд Домініон, США).

: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – Колос), Натія Панцулая (Сістерс), Дар'я Апанащенко, Вікторія Гірин, Лідія Заборовець (усі – Металіст 1925), Вікторія Радіонова, Яна Калініна (обидві – Ворскла), Юлія Христюк (Олд Домініон, США). Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Лілль, Франція), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада)

Перший матч підопічні Володимира Пятенка зіграють 28 листопада зі збірною Шотландії на Муніципальному стадіоні "Чапін" (Херес, Іспанія). Початок заплановано на 13:00 за київським часом.

Уже за три дні на українську команду чекатиме нове випробування – поєдинок зі збірною Австрії, представником Ліги А в Лізі націй. Гра відбудеться 1 грудня на стадіоні "Ель Пальмар" (Кадіс, Іспанія). Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

А вже у лютому 2026 року розпочнуться матчі жіночої Ліги націй у Лізі А, які стануть відбірними на ЧС-2027. Волею жереба збірна України потрапила до групи 3 разом із командами Іспанії, Англії та Ісландії.