Forbes оновив список найбагатших людей світу: як змінились статки Ахметова та Жеваго

10 березня журнал Forbes оновив щорічний рейтинг найбагатших людей світу, у якому найвище серед українців йде президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов.

Про це пише Forbes Ukraine.

Статки очільника футбольного клубу, який залишився найбагатшою людиною України, оцінюють у 7,8 мільярда доларів. Рік тому вони складали трішки більше – 7,9 мільярда доларів.

Ахметов посідає 472-ге місце у загальному рейтингу, тоді як у 2025-му президент "гірників" був 390-м у списку.

Нагадаємо, що Ахметов долучився до грошової підтримки українського скелетоніста Владислава Гераскевича після його дискваліфікації на Олімпійських іграх-2026 через "шолом пам'яті". У донецькому Шахтарі повідомляли, що спортсмен та його тренерський штаб отримають від президента донеччан кошти, що дорівнюють призовим за олімпійське "золото" – 10 мільйонів гривень.

Тоді як власник полтавської Ворскли Костянтин Жеваго йде у глобальному рейтингу на 3017-й сходинці (у 2025-му – 2623 місце). Його статки фактично не змінились у порівнянні з минулим роком – 1,2 мільярда доларів.

Раніше повідомлялось, що Ворскла призупинила роботу жіночої та чоловічої команд через відсутність фінансування. Відзначимо, що власник полтавського клубу перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони України, а також є фігурантом декількох кримінальних проваджень.