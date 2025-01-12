Повага понад усе: Трубін втішив гравця, який не забив вирішальний пенальті у фіналі Кубку Португалії

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін виявив людяність після фіналу Кубку Португалії.

Українець, який став героєм зустрічі проти Спортинга (1:1, 7:6 пен), після завершення матчу підтримав гравця, що не зміг реалізувати свій 11-метровий удар.

Трубін підійшов до Франсішку Трінкау, обійнявши того та заспокоївши з приводу програшу.

За лічені години цей епізод розлетівся у соціальних мережах, а самому Анатолію прилетів "респект" від фанатів за прояв поваги до суперника.

Нагадаємо, для Трубіна цей поєдинок став 26-м складі Бенфіки в нинішньому сезоні, за цей час він 12 матчів відстояв на нуль та пропустив 19 голів.

Також варто зазначити, українець здобув перший трофей у складі Бенфіки.