Повага понад усе: Трубін втішив гравця, який не забив вирішальний пенальті у фіналі Кубку Португалії
Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін виявив людяність після фіналу Кубку Португалії.
Українець, який став героєм зустрічі проти Спортинга (1:1, 7:6 пен), після завершення матчу підтримав гравця, що не зміг реалізувати свій 11-метровий удар.
Трубін підійшов до Франсішку Трінкау, обійнявши того та заспокоївши з приводу програшу.
За лічені години цей епізод розлетівся у соціальних мережах, а самому Анатолію прилетів "респект" від фанатів за прояв поваги до суперника.
Нагадаємо, для Трубіна цей поєдинок став 26-м складі Бенфіки в нинішньому сезоні, за цей час він 12 матчів відстояв на нуль та пропустив 19 голів.
Також варто зазначити, українець здобув перший трофей у складі Бенфіки.