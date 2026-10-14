Дружина Судакова в стильному вбранні підтримала чоловіка на матчі Бенфіки

Дружина українського півзахисника лісабонської Бенфіки Георгія Судакова Ліза поділилася новими кадрами з матчу свого коханого, який нарешті відзначився дебютним голом за португальський клуб у сезоні-2026/27.

Дівчина спостерігала за грою з трибун разом із донькою та подругою, а для футбольного вечора обрала стильний білий костюм.

На опублікованих світлинах Ліза показала атмосферу поєдинку та моменти підтримки чоловіка. Поки Георгій допомагав команді здобути перемогу на полі, його рідні стежили за подіями з трибун.

Особливу увагу привернув образ дружини футболіста, яка зробила ставку на елегантне вбрання у світлих тонах.

Матч восьмого туру чемпіонату Португалії проти Віторії Гімарайнш відбувся 11 жовтня та завершився перемогою Бенфіки з рахунком 2:0. Судаков розпочав зустріч на лаві запасних і з'явився на полі на 73-й хвилині. Уже за дві хвилини українець отримав передачу від Клаудіо Ечеверрі та точним ударом низом із центральної позиції подвоїв перевагу господарів.

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Для Георгія цей м'яч став першим у складі Бенфіки в сезоні-2026/27. Українець вдало скористався шансом після виходу на заміну та допоміг команді закріпити переможний результат.