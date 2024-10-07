Скандальний динамівець повернувся у національну збірну

Нападника Динамо Жерсона Родрігеса, який на правах оренди виступає за китайський Гуансі Халіао, повернули у збірну Люксембургу.

Про це повідомляє RTL.

У вересні форвард був виключений з команди. Головний тренер команди Люк Гольц, сказав, що це відсторонення є "дисциплінарним заходом".

Збірна Люксембургу зіграє у жовтні два матчі у Лізі націй – 12 жовтня з Болгарією, а 15 жовтня зі збірною Білорусі.

Зазначимо, що проблеми з дисципліною незмінно переслідують Родрігеса протягом останніх років. Період у Динамо — не виключення. Перебуваючи в київському клубі, люксембуржець скандалив з Олексієм Михайличенком, а потім виявився непотрібним Мірчі Луческу.

У липні Динамо віддало Жерсона в чергову оренду. Зазначимо, що контракт одіозного форварда з "біло-синіми" розрахований до кінця сезону-2024/25.