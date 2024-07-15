Вінгер Динамо перейшов у китайський клуб

Вінгер київського Динамо Жерсон Родрігес став гравцем клубу першої китайської ліги Гуансі Халіао.

Про це інформує пресслужба "біло-синіх".

Гравець буде виступати на правах оренди, яка розрахована на один сезон. Також китайський клуб буде мати першочергове право викупу півзахисника.

На початку травня угоду з вінгером розірвав Слован. Причиною припинення співпраці став брак дисципліни та професіоналізму в люксембуржця. У 8 матчах за братиславський клуб Жерсон забив 5 голів та віддав 1 асист.

Чинна угода Родрігеса з Динамо розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, люксембуржець був засуджений за насильство щодо своєї колишньої дівчини.