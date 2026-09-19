Це не було важке рішення: Жерсон пояснив повернення в Україну

Вінгер Зорі Жерсон Родрігес пояснив своє повернення в Україну та підсумував поразку від Динамо у 7 турі УПЛ.

Про це він сказав у коментарі On-side FM.

"Відчуваю себе вдома, побачив всіх своїх друзів, близьких. У Києві я відчуваю себе вдома. Ситуація звичайно ж не проста тут. Але футбол є футбол. Прекрасно знову зіграти на стадіоні "Динамо". Відчуваю себе як вдома, стільки емоцій. Матч з Динамо був дуже гарним, вони забили два голи, але нам потрібно продовжувати працювати над тим, що ми можемо покращити. І я думаю Зорю цього сезону чекає успіх. Нас очікує чудовий сезон, я на це сподіваюсь", – сказав футболіст.

Також Жерсон відреагував на підтримку київських уболівальників.

"Фанати змушують відчувати себе вдома тут. Кожен дотик до мяча, я відчував їх енергію. Це саме те, чому я повернувся, і я дякую Богу за це повернення. Я в порядку, і підтримка фанатів робить мене щасливим. Я тут, поруч зі своїм сином, і підтримка надає ще більше енергії. Але я хочу сказати, що і фанати Динамо завжди в моєму серці – це просто шалено", – зазначив вінгер.

Жерсон відповів на запитання, чи було важким рішенням для нього повернутися в Україну під час війни:

"Це не було важке рішення. Я дійсно багато думав про це, але зараз мій син біля мене. Для мене найголовніше бути разом зі своїм сином – незважаючи на війну. І мені потрібен цей момент, щоб повернути свій найкращий футбол", – підсумував Родрігес.

Нагадаємо, Зоря оголосила про перехід Жерсона 17 вересня, у вже у суботу, 19 вересня, вінгер зіграв свій дебютний матч за луганський клуб проти Динамо.