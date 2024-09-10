Класичний Жерсон: динамівця вигнали зі збірної Люксембургу

Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за китайський Гуансі Халіао, був виключений зі складу збірної Люксембургу.

Про це повідомляє L’Essentiel.

Жерсон залишив розташування національної команди після мінімальної поразки від Білорусі. Коментуючи своє рішення, головний тренер команди Люк Гольц, сказав, що це відсторонення є "дисциплінарним заходом".

"Я не буду приховувати, що мене непокоїть його фізична форма. Якщо він хоче продовжувати виступати на професійному рівні, то він має щось із цим зробити. Але це не є причиною його відсторонення, яке є дисциплінарним заходом. Причини цієї санкції залишаться всередині команди", — сказав Гольц.

Проблеми з дисципліною незмінно переслідують Родрігеса протягом останніх років. Період у Динамо — не виключення. Перебуваючи в київському клубі, люксембуржець скандалив з Олексієм Михайличенком, а потім виявився непотрібним Мірчі Луческу.

У липні Динамо віддало Жерсона в чергову оренду. Зазначимо, що контракт одіозного форварда з "біло-синіми" розрахований до кінця сезону-2024/25.