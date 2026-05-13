Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колос-2 обіграв Тростянець у перенесеному матчі 25-го туру Другої ліги України

Володимир Слюсарь — 13 травня 2026, 15:06
Колос-2 обіграв Тростянець у перенесеному матчі 25-го туру Другої ліги України

У середу, 13 травня, відбувся перенесений матч 25-го туру групи Б Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У протистоянні між Тростянцем та Колосом-2 доля поєдинку вирішилася в другому таймі. Після безгольової першої половини зустрічі гостям вдалося провести результативну атаку: на 54-й хвилині Канаєв допоміг Колосу вийти вперед та здобути перемогу з рахунком 1:0.

Чемпіонат України – Друга ліга
25 тур, 13 травня

Група Б

Тростянець – Колос-2 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Канаєв

Нагадаємо, що у неділю, 10 травня, відбулися матчі 31 туру Другої ліги-2025/26, де Полісся-2 і Локомотив здобули розгромні перемоги.

Чемпіонат України, Друга ліга

Чемпіонат України, Друга ліга

Полісся-2 і Локомотив здобули розгромні перемоги в 31 турі Другої ліги
Локомотив розгромив другу команду Лівого Берега, Нива розписала мирову зі Скалою 1911 у 30 турі Другої ліги
Вільхівці розгромили другу команду Буковини в 29 турі Другої ліги
Столичний Локомотив переграв Ребел у стартовому матчі 29 туру Другої ліги
Воротар збірної України потрапив у збірну туру Другої ліги

Останні новини