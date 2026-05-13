Колос-2 обіграв Тростянець у перенесеному матчі 25-го туру Другої ліги України

У середу, 13 травня, відбувся перенесений матч 25-го туру групи Б Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У протистоянні між Тростянцем та Колосом-2 доля поєдинку вирішилася в другому таймі. Після безгольової першої половини зустрічі гостям вдалося провести результативну атаку: на 54-й хвилині Канаєв допоміг Колосу вийти вперед та здобути перемогу з рахунком 1:0.

Чемпіонат України – Друга ліга

25 тур, 13 травня

Група Б

Тростянець – Колос-2 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Канаєв

