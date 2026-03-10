Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Русин відзначився голом у чемпіонаті Польщі

Денис Іваненко — 10 березня 2026, 09:56
Русин відзначився голом у чемпіонаті Польщі
Назарій Русин
ФК Арка

Український форвард Назарій Русин забив гол у матчі 24 туру польської Екстракляси Плоцьк – Арка Гдиня.

27-річний нападник вийшов на заміну у складі гостей на 73-й хвилині. Він допоміг їм здобути перемогу з рахунком 3:0, поставивши крапку в поєдинку.

На 82-й хвилині уродженець Львівщини головою замкнув навіс із правого флангу від Марка Наварро. Цей гол став четвертим у сезоні для Русина.

Нагадаємо, що Назарій виступає за польський клуб на правах оренди, а його контракт належить Сандерленду. У нинішній кампанії він провів 19 матчів, а напередодні потрапив до символічної збірної 23 туру чемпіонату Польщі.

Наразі його команда посідає 15 місце в Екстаклясі. Проте від другої сходинки її віддаляє лише дев'ять очок.

Таблиця чемпіонату Польщі
Standings provided by Sofascore
Читайте також :
Відео Русин відзначився переможним голом у чемпіонаті Польщі
Екстракляса Назарій Русин Арка Гдиня

Арка Гдиня

Русин без забитих м'ячів потрапив до збірної туру чемпіонату Польщі
Русин: Тренер Арки хотів, щоби я перейшов
Спортдир Сандерленда: Оренда в Арку? Русину важливо якомога більше грати
З Англії – у Польщу: Русин близький до зміни клубу

Останні новини