Хлань відзначився асистом у переможному матчі проти Ракува

Лівий вінгер Гурніка Забже Максим Хлань допоміг своїй команді обіграти Ракув у межах 25-го туру Екстракляси.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1. Українець віддав результативну передачу на третій гол господарів. Для нього це був другий асист в сезоні.

Хлань розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 90-й хвилині поєдинку.

Завдяки цій перемозі Гурнік Забже набрав 38 балів та піднявся на четверту сходину турнірної таблиці Екстракляси-2025/26, випередивши Ракув на 1 очко.

Нагадаємо, що Хлань виступає за Гурнік із літа 2025-го. У футболці нинішнього польського клубу вже провів 21 гру (4 м'ячі та 2 асисти). Контракт 23-річного футболіста з командою розрахований до кінця червня 2027 року. Також є опція пролонгації співпраці ще на рік.

Напередодні голом у чемпіонаті Польщі відзначився український форвард Назарій Русин.