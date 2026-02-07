Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Українець Желізко оформив гольовий пас у чемпіонаті Польщі

Сергій Шаховець — 7 лютого 2026, 11:28
Українець Желізко оформив гольовий пас у чемпіонаті Польщі
Іван Желізко
Instagram Івана Желізко

Український півзахисник Лехії Іван Желізко оформив асист у матчі 20-го туру польської Екстракляси проти Краковії, що відбувся 6 лютого.

Поєдинок у Гданську на стадіоні "Polsat Plus Arena" завершився внічию з рахунком 1:1.

На 20-й хвилині зустрічі Желізко віддав передачу з центра поля на експівзахисника Кривбасу Ріфета Капіча, який відправив м'яч у сітку воріт Краковії.

Господарям поля не вдалося зберегти переможний рахунок. На 63-й хвилині поєдинку "біло-зелені" відновили паритет завдяки пенальті, який реалізував Хасич.

Чемпіонат Польщі
20-й тур, 6 лютого

Лехія Гданськ – Краковія 1:1 (1:0)

Голи: Капич, 20 – Хасич, 63 (пен.)

Вилучення: Кнап, 45+1

Цей асист став для Желізка четвертим у сезоні. На рахунку півзахисника Лехії також чотири забиті м'ячі у 20 поєдинках.

У складі Лехії виступає ще чотири українці: Антон Царенко та Богдан В'юнник просиділи всю гру з Краковією в запасі, Богдан Сарнавський та Антон Царенко не потрапили до заявки.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Тимур Кораблін продовжить кар'єру в болгарській Фратрії.

Екстракляса Лехія Гданськ

Лехія Гданськ

Захисник Динамо травмувався у складі Лехії та пропустить початок другої половини сезону в Лехії через травму
Двоє українців потрапили до символічної збірної туру Екстракляси
В’юнник відзначився другим голом за Лехію: огляд матчу чемпіонату Польщі
Гол В'юнника не врятував Лехію від поразки Радом'яку у 14-му турі чемпіонату Польщі
Желізко приніс перемогу Лехії над Пястом

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік