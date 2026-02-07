Українець Желізко оформив гольовий пас у чемпіонаті Польщі

Український півзахисник Лехії Іван Желізко оформив асист у матчі 20-го туру польської Екстракляси проти Краковії, що відбувся 6 лютого.

Поєдинок у Гданську на стадіоні "Polsat Plus Arena" завершився внічию з рахунком 1:1.

На 20-й хвилині зустрічі Желізко віддав передачу з центра поля на експівзахисника Кривбасу Ріфета Капіча, який відправив м'яч у сітку воріт Краковії.

Господарям поля не вдалося зберегти переможний рахунок. На 63-й хвилині поєдинку "біло-зелені" відновили паритет завдяки пенальті, який реалізував Хасич.

Чемпіонат Польщі

20-й тур, 6 лютого

Лехія Гданськ – Краковія 1:1 (1:0)



Голи: Капич, 20 – Хасич, 63 (пен.)

Вилучення: Кнап, 45+1

Цей асист став для Желізка четвертим у сезоні. На рахунку півзахисника Лехії також чотири забиті м'ячі у 20 поєдинках.

У складі Лехії виступає ще чотири українці: Антон Царенко та Богдан В'юнник просиділи всю гру з Краковією в запасі, Богдан Сарнавський та Антон Царенко не потрапили до заявки.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Тимур Кораблін продовжить кар'єру в болгарській Фратрії.