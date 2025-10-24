В стилі Зідана: футболіст жорстоко вибив судді зуби під час матчу в Уругваї

Футбольний матч у Мальдонадо (Уругвай) завершився справжнім жахом – гравець Сан Лоренсо накинувся на арбітра й ударом головою вибив йому два зуби. Інцидент стався під час фіналу резервної ліги між командами Сан Лоренсо та Сентраль Моліно.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, арбітр Алексіс Феррейра вилучив двох гравців Сан Лоренсо за образи, після чого один із футболістів, не стримавши емоцій, підбіг до судді й вдарив його головою прямо в обличчя. Від потужного удару Феррейра похитнувся, а з його носа та рота одразу полилася кров.

Locura total !!!!

Fue agredido el árbitro durante la final de la Reserva de la divisional Ascenso de la Liga Mayor de Maldonado.

Jugador de San Lorenzo de San Carlos le da un cabezazo al árbitro Alexis Ferreira luego de ser expulsado. pic.twitter.com/2yvB27ODRx — Heroica Deportiva (@sergioferis) October 19, 2025

Пізніше суддя підтвердив, що втратив два зуби та зазнав сильного носової кровотечі, яка потребувала термінової медичної допомоги.

"Я сильно стікав кров’ю, відчував запаморочення, але мені одразу допомогли колеги й навіть гравці суперника", – розповів він.

Нападник уже постав перед прокуратурою Мальдонадо. Його адвокат заявив, що причиною агресії стала особиста неприязнь між гравцем і арбітром. За словами юриста, футболіст визнав провину, вибачився перед Феррейрою та запропонував оплатити медичні витрати.

Прокуратура Уругваю відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень, а президент місцевої футбольної ліги Альфредо Існарді назвав інцидент "безпрецедентним проявом насильства". Гравця вже відсторонили від футболу по всьому Мальдонадо, а ліга тимчасово призупинила сезон на знак протесту.

