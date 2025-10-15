Скандал у Сегунді: арбітр завершив матч за секунду до голу, який би врятував команду від поразки

Неймовірна ситуація сталася у матчі 9-го туру іспанської Сегунди між Спортингом із Хіхона та Расингом із Сантандера. Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1, але фінальні секунди поєдинку стали справжнім шоком для гостей.

У компенсований час Расинг заробив стандартне положення – останній шанс вирвати нічию. Після подачі захисник Спортинга вибив м’яч за межі штрафного, і першим на підборі опинився Маріо Гарсія, який потужним ударом відправив м’яч точно у сітку.

Та щойно м’яч злетів з його ноги – арбітр дав фінальний свисток, фактично зупинивши гру за мить до гола. Гравці Расинга вибухнули обуренням, а один із них навіть отримав червону картку за емоційну реакцію на рішення судді.

Фани назвали цей момент "одним із найбільш несправедливих" у сезоні, а відео з епізодом уже розлетілося соцмережами, викликавши гарячі суперечки серед уболівальників.

