Скандал у Сегунді: арбітр завершив матч за секунду до голу, який би врятував команду від поразки

Богдан Войченко — 15 жовтня 2025, 17:09
Неймовірна ситуація сталася у матчі 9-го туру іспанської Сегунди між Спортингом із Хіхона та Расингом із Сантандера. Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1, але фінальні секунди поєдинку стали справжнім шоком для гостей.

У компенсований час Расинг заробив стандартне положення останній шанс вирвати нічию. Після подачі захисник Спортинга вибив м’яч за межі штрафного, і першим на підборі опинився Маріо Гарсія, який потужним ударом відправив м’яч точно у сітку.

Та щойно м’яч злетів з його ноги арбітр дав фінальний свисток, фактично зупинивши гру за мить до гола. Гравці Расинга вибухнули обуренням, а один із них навіть отримав червону картку за емоційну реакцію на рішення судді.

@footballrun23 Pero qué es lo que ha pasado en este final ? os leo en comentario🤯😵 Racin de santander 🟢 Sporting Gijón 🔴 #laliga #parati #football #sportinggijon #racindesantander ♬ El mariachi - ZahiDragón

Фани назвали цей момент "одним із найбільш несправедливих" у сезоні, а відео з епізодом уже розлетілося соцмережами, викликавши гарячі суперечки серед уболівальників.

Раніше повідомлялося, що матч відбору на молодіжний Кубок Азії між Китаєм та Австралією U23 підозрюють у договорі через дивне завершення гри.

Арбітри ВІДЕО Расінг Сегунда скандал Спортінг Хіхон