Невдало виніс м'яч: у Франції футболіст випадково вибив собі зуб коліном

У матчі французької Ліги 2 між Нансі та Ам'єном стався епізод, який навряд чи швидко забудеться навіть у найнижчих дивізіонах футболу.

Захисник гостьової команди Абубакар Ло випадково вибив собі зуб. Під час спроби винести м’яч гравець незграбно підскочив і коліном потрапив собі в челюсть.

Спочатку він не зрозумів, що сталося, але, схопившись за рот, відчув, що щось не так. За мить Ло просто виплюнув зуб собі на долоню – цей момент миттєво потрапив у камери трансляції.

Попри неприємний інцидент, Ам’єн таки здобув перемогу над Нансі з рахунком 1:0, а сам Ло, на щастя, обійшовся без серйозних травм – лише втратою одного зуба та порцією слави в TikTok.

Раніше повідомлялося, що у Болівії суддя вилучив сімох гравців за бійку, яка розпочалася через калюжу біля воріт однієї з команд.