Барселона хоче позбутися Фаті заради трансферу нападника Манчестер Юнайтед

Барселона зацікавлена у підписанні англійського нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб розпочав переговори з агентами гравця та має позитивні зрушення.

Проте, щоб оформити трансфер 27-річного форварда каталонцям необхідно спочатку продати 22-річного Ансу Фаті, який втратив місце у стартовому складі та сам заявляв про бажання покинути клуб.

У нинішньому сезоні Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що у трансфері нападника МЮ зацікавлена дортмундська Боруссія та Мілан.