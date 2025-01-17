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Барселона хоче позбутися Фаті заради трансферу нападника Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 17 січня 2025, 19:37
Барселона хоче позбутися Фаті заради трансферу нападника Манчестер Юнайтед
Ансу Фаті
DW

Барселона зацікавлена у підписанні англійського нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб розпочав переговори з агентами гравця та має позитивні зрушення.

Проте, щоб оформити трансфер 27-річного форварда каталонцям необхідно спочатку продати 22-річного Ансу Фаті, який втратив місце у стартовому складі та сам заявляв про бажання покинути клуб.

У нинішньому сезоні Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що у трансфері нападника МЮ зацікавлена дортмундська Боруссія та Мілан.

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Маркус Рашфорд

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