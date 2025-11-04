Зірка Барселони влаштував у соцмережах гнівну кампанію після ігнорування у символічній збірній року

FIFPro оголосила найкращу одинадцятку 2025 року, у яку потрапили найяскравіші зірки світового футболу. Але без скандалу не обійшлося – Рафінья з Барселони не зміг стримати емоцій, дізнавшись, що його не включили до складу.

Бразилець вирішив висловити своє невдоволення публічно, і буквально заполонив соцмережі серією постів, де демонструє свої здобутки, статистику та трофеї минулого сезону.

За сезон 2024/25 Рафінья провів 64 матчі, у яких забив 38 голів і віддав 24 результативні передачі. Усе це він доповнив хет-триком у ворота Баварії, а також допоміг Барселоні виграти три трофеї за рік – чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок.

Попри такий видатний сезон, вінгер так і не потрапив до списку найкращих гравців світу, що, на думку самого Рафіньї та його фанатів, є несправедливістю.

Натомість його юний одноклубник Ламін Ямаль увійшов до списку та встановив історичний рекорд, ставши наймолодшим футболістом, який коли-небудь потрапляв до FIFPro World XI.