Збірну Росії не допустили до жеребкування кваліфікації ЧС-2026 – ЗМІ

Збірна Росії з футболу не зможе зіграти на кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, оскільки її не допустили до жеребкування.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

УЄФА та ФІФА не планують змінювати свою позицію щодо усунення російських збірних від турнірів під своєю егідою. Нагадаємо, всі команди з Росії були усунені після початку повномасштабного вторгнення.

На ЧС-2026, який пройде у США, Мексиці та Канаді, вперше в історії зіграють 48 команд. Жеребкування європейської кваліфікації відбудеться 13 грудня 2024 року в Цюриху.

54 збірні буде розподілено на 12 груп по 4 або 5 команд. Загалом на турнір вийдуть 16 європейських збірних.

Нагадаємо, збірна України після проведення жовтневих матчів Ліги націй втратила шанси потрапити до першого кошика під час жеребкування кваліфікації до ЧС-2026.