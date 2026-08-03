Четверте пришестя: ван Гал готовий знову очолити збірну Нідерландів

Знаменитий фахівець Луї ван Гал готовий повернутися до крісла головного тренера збірної Нідерландів після трирічної паузи.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Як зазначається, здоров'я 74-річного фахівця значно поліпшилося останнім часом, й він почуває себе досить добре й готовий очолити "Помаранчевих". Утім, це можливо лише у випадку, якщо Футбольна федерація Нідерландів йому запропонує контракт, сам він напрошуватися на цю посаду не збирається.

Узагалі ван Галу імпонує варіант продовження кар'єри саме на чолі якоїсь збірної, оскільки через вік йому буде краще не перебувати на полі в клубному режимі. Сам спеціаліст досі уважно стежить за міжнародним футболом, й тримає себе в курсі всіх визначних подій.

Зауважимо, що у такому разі ван Гал вже вчетверте очолить збірну Нідерландів. Перший раз "Помаранчеві" опинилися під орудою фахівця ще у 2000 році, тоді він потренував команду до 2002 року. Друга його каденція проходила з 2012 до 2014, а третя – з 2021 по 2023.

Сумарно збірна Нідерландів провела на чолі з ван Галом 63 матчі, у яких здобула 41 звитягу, зазнала 6 поразок та 16 разів розписала мирову. На чемпіонаті світу-2014 "Помаранчеві" стали бронзовими призерами під орудою цього наставника.

Нагадаємо, що після вильоту "Ораньє" з чемпіонату світу-2026 від Марокко в 1/16 фіналу змагань (1:1 – поразка у серії пенальті 2:3) очільник команди Рональд Куман подав у відставку, тому посада залишається вакантною.