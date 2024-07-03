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Типовий Вінісіус: відома причина, через яку епатажний вінгер не зіграє у чвертьфіналі Копа Америка

Игорь Чернявский — 3 липня, 12:25
Типовий Вінісіус: відома причина, через яку епатажний вінгер не зіграє у чвертьфіналі Копа Америка

Вінісіус Жуніор не допоможе збірній Бразилії у матчі 1/4 фіналу Копа Америка проти Уругваю.

У поєдинку 3 туру з Колумбією вінгер Реала отримав жовту картку вже на 7-й хвилині за те, що вдарив ліктем Хамеса Родрігеса. Оскільки Вінісіус був попереджений і в попередній грі з Парагваєм, він має відбути дискваліфікацію, яка припадає на чвертьфінал.

Поєдинок між Бразилією та Уругваєм відбудеться в неділю, 7 липня. Початок зустрічі — о 04:00 за киїським часом.

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Вінісіус

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