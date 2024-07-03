Бразилія розписала мирову з Колумбією, Коста-Рика переграла Парагвай у 3 турі Копа Америка

У ніч на 3 липня відбулося два поєдинки у групі D у третьому турі групового етапу Кубку Америки.

Збірна Бразилії зіграла внічию з Колумбією (1:1), Коста-Рика переграла Парагвай (2:1).

Копа Америка-2024

3 тур, група D, 3 липня

Бразилія — Колумбія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Рафінья, 1:1 - 45+2 Муньйос

Коста-Рика — Парагвай 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Кальво, 2:0 - 7 Алькосер, 2:1 - 55 Соса

За підсумками трьох турів перемогу в групі D здобула Колумбія (7 очок). Другою стала Бразилія (5 очок). Коста-Рика з 4 балами та Парагвай (0 очок) покинули турнір.

Напередодні Панама з голом нападника Зорі обіграла Болівію.

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).