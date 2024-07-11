Колумбія мінімально здолала Уругвай та вийшла у фінал Копа Америка-2024

У ніч з 10 на 11 липня відбувся півфінальний матч Кубка Америки-2024 з футболу, в якому Колумбія перемогла Уругвай.

Попри домінацію уругвайців на початку гри, та у другому таймі, колумбійці змогли завдавати удару по воротах суперника, та втримати переможний рахунок до закінчення гри.

Варті уваги дії Хамеса Родріґеса та Хефферсона Лерми, адже вони змогли використати кутовий для першого голу команди. Для Хамеса це вже сьома результативна передача на турнірі.



Копа Америка-2024 1/2 фіналу, 11 липня Колумбія — Уругвай 1:0 Голи: 1:0 - 39' Лерма.