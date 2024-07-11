Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колумбія мінімально здолала Уругвай та вийшла у фінал Копа Америка-2024

Андрій Яросименко — 11 липня, 07:05
Колумбія мінімально здолала Уругвай та вийшла у фінал Копа Америка-2024

У ніч з 10 на 11 липня відбувся півфінальний матч Кубка Америки-2024 з футболу, в якому Колумбія перемогла Уругвай.

Попри домінацію уругвайців на початку гри, та у другому таймі, колумбійці змогли завдавати удару по воротах суперника, та втримати переможний рахунок до закінчення гри.

Варті уваги дії Хамеса Родріґеса та Хефферсона Лерми, адже вони змогли використати кутовий для першого голу команди. Для Хамеса це вже сьома результативна передача на турнірі.

Копа Америка-2024
1/2 фіналу, 11 липня
Колумбія — Уругвай 1:0
Голи: 1:0 - 39' Лерма.

У фіналі збірна Колумбії зустрінеться з Аргентиною, яка раніше перемогла Канаду з голом Мессі. А Уругвай та канадці влаштують боротьбу за третє місце.
Копа Америка збірна Уругваю з футболу Хамес Родрігес Збірна Колумбії з футболу Копа Америка-2024

Збірна Колумбії з футболу

Визначилися всі півфіналісти Копа Америка-2024
Уругвай по пенальті обіграв Бразилію, Колумбія розгромила Панаму та вийшла в півфінал Копа Америка
Бразилія розписала мирову з Колумбією, Коста-Рика переграла Парагвай у 3 турі Копа Америка
Бразилія з дублем Вінісіуса розгромила Парагвай, Колумбія не помітила Коста-Рику у 2 турі Копа Америка
Бразилія розписала мирову з Коста-Рикою, Колумбія перемогла Парагвай в 1 турі Копа Америка

Останні новини