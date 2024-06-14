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Німеччина та Шотландія оголосили стартові склади на матч-відкриття Євро-2024

Владислав Уткін — 14 червня, 21:00
Німеччина та Шотландія оголосили стартові склади на матч-відкриття Євро-2024

Збірні Німеччини та Шотландії оголосили стартові склади на поєдинок першого туру групи A Євро-2024.

Про це повідомили пресслужби команд.

Склад збірної Німеччини

Склад збірної Шотландії

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені.

Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.

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