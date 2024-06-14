Німеччина та Шотландія оголосили стартові склади на матч-відкриття Євро-2024
Збірні Німеччини та Шотландії оголосили стартові склади на поєдинок першого туру групи A Євро-2024.
Про це повідомили пресслужби команд.
Склад збірної Німеччини
Склад збірної Шотландії
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені.
Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.
Окрім Німеччини та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.