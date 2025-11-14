ДР Конго та Нігерія визначать останнього учасника ЧС-2026 від Африки

ДР Конго та Нігерія вийшли у фінал плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026, що відбудеться в США, Мексиці та Канаді.

Напередодні у півфіналі відбіркового етапу в Африці ДР Конго мінімально здолав Камерун, а Нігерія в додатковий час перемогла Габон.

Чемпіонат світу-2026 – кваліфікація

Плейоф, півфінал, 13 листопада

Камерун – ДР Конго 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+1 Мбемба

Нігерія – Габон 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Адамс, 1:1 – 89 Леміна, 2:1 – 97 Еджуке, 3:1 – 102 Осімхен, 4:1 – 110 Осімхен

У неділю, 16 листопада, ДР Конго та Нігерія зіграють між собою в фіналі плейоф за останню путівку на ЧС-2026 від Конфедерації африканського футболу.

Cup tree provided by Sofascore

На чемпіонат світу-2026 від Африки вже вийшли 9 переможців групового етапу кваліфікації, десята команда визначиться в матчі ДР Конго – Нігерія.

Учасники ЧС-2026 від Конфедерації африканського футболу: Алжир, Кабо-Верде, Єгипет, Гана, Кот-д'Івуар, Марокко, Сенегал, Південна Африка, Туніс.

Загалом на чемпіонат світу, що відбудеться в США, Мексиці та Канаді вже вийшли 29 з 48 команд. Збірна України має шанси вийти у плейоф відбіркового етапу мундіалю, в разі перемоги над Ісландією.