Шотландці збожеволіли від поліцейського на ЧС-2026: його футбольні трюки стали вірусними

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати яскраві історії не лише на футбольних полях, а й далеко за межами стадіонів.

Цього разу героєм соцмереж несподівано став американський поліцейський, який буквально підірвав натовп уболівальників збірної Шотландії своїми футбольними навичками просто посеред вулиці в Бостоні.

Усе почалося з того, що правоохоронець вирішив продемонструвати свою техніку групі шотландських фанатів, які приїхали підтримати свою команду на мундіалі. Спочатку вболівальники сприйняли це як жарт, однак уже за кілька секунд навколо поліцейського зібрався справжній натовп.

Американець почав упевнено набивати м'яч, після чого продемонстрував серію ефектних фінтів і трюків, які могли б не засоромити навіть професійного футболіста. З кожним новим дотиком до м'яча реакція фанатів ставала дедалі гучнішою, а десятки телефонів були спрямовані на несподівану зірку в поліцейській формі.

Відео моменту швидко розлетілося соціальними мережами та набрало тисячі переглядів. Користувачі жартують, що збірна США могла б придивитися до нового кандидата у склад, а дехто навіть назвав поліцейського "найтехнічнішим правоохоронцем турніру".

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 з футболу проходить з 11 червня до 19 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Раніше повідомлялося, що американська трансляція матчу між Мексикою та ПАР стала мемом у соцмережах через кумедні пояснення подій на полі.