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Збірна України зіграє проти Франції у півфіналі Євро-2024 U-19

Андрій Яросименко — 25 липня, 08:02
Збірна України зіграє проти Франції у півфіналі Євро-2024 U-19

Юнацька збірна України зійдеться у поєдинку проти Франції у півфіналі чемпіонату Європи-2024 U-19 з футболу.

Матч відбудеться сьогодні, 25 липня на стадіоні "Віндзор Парк" у місті Белфаст (Північна Ірландія) та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія
Півфінал, 25 липня
Україна U-19 — Франція U-19

Французи виступали в групі B, де їм протистояли Іспанія, Туреччина та Данія. У стартовому турі вони перемогли турків (2:1), далі впевнено здолали данців (4:2). Це дозволило достроково гарантувати собі вихід у півфінал, питанням лишалося лише підсумкове місце у квартеті.

Францію у завершальному матчі групового раунду з Іспанією влаштовувала нічия, якої й вдалося домогтися — 2:2. Таким чином французи здобули путівку до плейоф з першого місця, набравши сумарно сім залікових балів.

Нагадаємо, що в першій грі підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому у більшості вирвали перемогу над Італією U-19.

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U-19

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