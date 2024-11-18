Жіноча збірна України U-19 оголосила склад на матчі відбору до Євро-2025

Молодіжна жіноча збірна України U-19 оголосила склад на відбірні поєдинки чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомила Асоціація футболу України.

Склад жіночої збірної України U-19

Воротарі: Вікторія Калінчук (Кривбас Кривий Ріг), Світлана Сахно (Колос Ковалівка).

Захисники: Єлизавета Масловська, Вікторія Шевцова (обидві – Шахтар Донецьк), Марія Ігнатенко, Діана Ткачук (обидві – Ладомир Володимир), Даріна Краснобородько (Колос Ковалівка), Анастасія Яремчук (Полісся Житомир).

Півзахисники: Лідія Заборовець (Шахтар Донецьк), Олена Марценюк, Діана Боровська (обидві – ЕМС-Поділля Вінниця), Анастасія Тарасенко (Ладомир Володимир), Анастасія Стахнюк (Кривбас Кривий Ріг), Анастасія Тарасюк (Ворскла Полтава), Анна Климова (КУ АЗС Варшава, Польща), Анастасія Мигаль (ДВТК, Угорщина), Євгенія Бєлова (Цюрих, Швейцарія).

Нападники: Вероніка Голованчук (Оболонь Київ), Анастасія Ляхович (Шахтар Донецьк), Марина Птицина (Сістерс Одеса).

За підсумками жеребкування першого раунду відбору Євро-2025 підопічні Наталії Ігнатович потрапили до групи В6, де зіграють із командами Ізраїлю та Вірменії.