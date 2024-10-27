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Класичне в U-19. Шахтар мінімально здолав Динамо у юнацькій лізі

Андрій Яросименко — 27 жовтня, 15:30
Класичне в U-19. Шахтар мінімально здолав Динамо у юнацькій лізі
ФК Динамо Київ

У неділю, 27 жовтня, відбувся матч 11-го туру чемпіонату України U-19, у якому київське Динамо поступилося донецькому Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Домашній матч для "біло-синіх", проходив на одному з полів заміської бази Динамо у Віті-Литовській. Долю зустрічі юнацького Класичного вирішив гол Віктора Цуканова на 48 хвилині. Більше команди не змогли відзначитися результативними моментами.

Чемпіонат U-19,
11 тур, 27 жовтня

Динамо U-19 — Шахтар U-19 1:0 (0:0)

Гол: 0:1 – 48 Цуканов

Зазначимо, що завдяки цій перемозі "гірники" вийшли на перше місце у турнірній таблиці юнацької ліги, маючи в активі 31 очко. Кияни розташувалися на другій позиції з 28 балами.

Нагадаємо, сьогодні, о 18:00 за київським часом розпочнеться головний матч 11 туру УПЛ між основними командами Динамо та Шахтаря. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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