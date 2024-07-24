Франція U-19 — Україна U-19: онлайн-трансляція
Фото — пресслужба УАФ
Збірна України U-19 зустрінеться з однолітками з Франції в межах півфіналу Євро-2024 U-19.
Поєдинок відбудеться 25 липня на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія). Початок — о 21:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.
Нагадаємо, що в першій грі підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому у більшості вирвали перемогу над Італією U-19.