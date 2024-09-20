Покер Герича: Динамо U-19 декласувало однолітків із Руха

Сьогодні, 20 вересня, в межах 7 туру юнацького чемпіонату України Динамо U-19 розгромило львівський Рух U-19.

Матч завершився з рахунком 10:0 на користь киян.

Динамівці активно розпочали матч та вже на перших хвилинах створили кілька небезпечних моментів біля воріт гостей, скориставшись помилками львів'ян. За рахунку 2:0 гості були близькими до того, аби скоротити відставання у рахунку, але їм трохи не вистачило влучності.

Чемпіонат U-19,

7 тур, 20 вересня

Динамо U-19 — Рух U-19 10:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 5 Маткевич, 2:0 – 11 Герич, 3:0 – 30 Кремчанин, 4:0 – 44 Герич, 5:0 – 49 Герич, 6:0 – 54 Герич, 7:0 – 64 Лобко, 8:0 – 74 Андрейко, 9:0 – 76 Редушко, 10:0 – 79 Редушко.

Попередження: Дикий 69, Гринчук 14, Бондар 36, Фіцик 66.

Наразі кияни посідають перше місце у турнірній таблиці після п'ятьох перемог, в їхньому активі 19 очок. Рух займає 9 позицію маючи дві нічиї, дві перемоги та поразку.