Збірна України — збірна Румунії: анонс і прогноз матчу першого туру Євро-2024

Збірна України з футболу зіграє проти Румунії в першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024. Матч відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені, Німеччина. Початок — о 16:00 за київським часом, 17 червня.

Збірна України

На Євро-2024 українська національна команда виходила через плей-оф кваліфікацію та два важкі матчі, спершу проти Боснії і Герцеговини, а потім проти Ісландії. Обидва поєдинки завершилися з рахунком 2:1, і в обох зустрічах українці програвали перший тайм, проте виривали перемогу на останніх хвилинах.

З того часу пройшло вже майже 3 місяці й Україна встигли зіграти ще три товариські матчі в межах підготовки до ЧЄ. У першій грі підопічні Сергія Реброва зустрілися з фаворитом Євро збірною Німеччини. Поєдинок контролювали саме німці, проте й українці час від часу створювали небезпечні моменти. Зрештою, матч завершився нульовою нічиєю.

На матч проти Польщі майже всі основні футболісти залишилися в запасі. Українці пропустили 3 вже у перші 30 хвилин зустрічі. Проте варто відзначити якісну гру збірної на атаку, зокрема гол Артема Довбика ще в першому таймі. У другому тиск продовжився, але забракло реалізації.

Останній матч підготовки Україна провела проти Молдови і дуже впевнено перемогла. Українці домінували і робили на полі все, що хотіли. Проте був і негатив. По-перше, Віталій Миколенко зазнав травми, а по-друге, після замін рівень гри впав і суперники навіть створили кілька моментів під кінцівку матчу.

Збірна Румунії

Румунія вийшла на Євро-2024 напряму, вигравши групу І. Так, можна говорити про рівень суперників, де були Андорра, Косово, Білорусь, Ізраїль та Швейцарія, проте румуни жодного разу не програли. У них на рахунку 6 перемог та 4 нічиї.

У межах підготовки до чемпіонату Європи Румунія зіграла два контрольні матчі. У першому поєдинку з Болгарією команди зіграли нудні 0:0. Лише 6 ударів у площину на двох.

Проте другий, попри той самий результат, був зовсім інший. Суперником був Ліхтенштейн, який не зміг нічого створити в атаці, проте кістьми лягав у захисті. Зрештою, румуни володіли м'ячем 62%, завдали 35 ударів, зокрема 12 у площину воріт. Але цього виявилося недостатньо, щоб забити.

Історія зустрічей

Раніше шляхи команд перетиналися 6 разів. Збірні обмінялися трьома перемогами, проте один матч завершився перемогою українців у серії післяматчевих пенальті. Усі поєдинки були товариськими. Перший матч команди провели 26 лютого 2001 року, а останній — 29 травня 2016-го.

Пряма мова

Сергій Ребров (головний тренер збірної України): "Усі наші суперники на Євро дуже важкі, і команда Румунії зуміла вибороти перше місце у своїй кваліфікаційній групі. Але я вважаю, що нам потрібно сконцентруватися на власному виступі. Так, у складі збірної Румунії є багато класних гравців. Можливо, вони не представляють кращі команди, але всі їхні футболісти грають за кордоном або в Румунії, тому я завжди ставлюся з повагою до своїх суперників".

Едвард Йорденеску (головний тренер збірної Румунії): "Ми хочемо залишитися в Німеччині якомога довше, це точно - і для того, щоб бути тут надовго, нам потрібно досягати результатів, але ми навчилися робити це поетапно. У кожній грі ми намагаємося бути найкращою версією себе, викладатися на повну, виходити на поле з класом і відповідальністю, а також з повагою до суперників... але також бути впевненими в собі. Якщо кожен гравець зіграє свою роль, а я знаю, що ця команда здатна на це, я впевнений, що ми зможемо досягти великих результатів завдяки нашим виступам".

Список викликаних футболістів

Збірна України

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо Київ), 12. Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін (Реал Мадрид);

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), 24. Олександр Тимчик (Динамо Київ), 16. Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний (Борнмут, Англія), 3. Олександр Сваток (СК Дніпро-1), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко (Полісся Житомир);

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), 17. Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), 15. Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), 10. Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), 5. Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), 8. Руслан Малиновський (Дженоа Генуя, Італія);

Нападники: 11. Артем Довбик (Жирона, Іспанія), 9. Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), 25. Владислав Ванат (Динамо Київ).

Збірна Румунії

Воротарі: 1. Флорін Ніце (Газіантеп, Туреччина), 12. Гораціу Молдован (Атлетико Мадрид, Іспанія), 16. Штефан Тірновану (Стяуа, Румунія).

Захисники: 2. Андрей Раціу (Райо Вальєкано, Іспанія), 3. Раду Дрегушин (Тоттенгем, Англія), 24. Богдан Раковіцан (Ракув, Польща), 4. Адріан Рус (Пафос, Кіпр), 5. Йонуц Неделчару (Палермо, Італія), 15. Андрей Бурке (Аль-Ахдуд, Саудівська Аравія), 22. Васіле Могош (ЧФР Клуж, Румунія), 11. Нікушор Банку (Університатя Крайова, Румунія).

Півзахисники: 23. Деян Сореску (Газіантеп, Туреччина), 6. Маріус Марін (Піза, Італія), 8. Александру Чікелдеу (Коньяспор, Туреччина), 18. Резван Марін (Емполі, Італія), 21. Ніколае Станчу (Дамак, Саудівська Аравія), 20. Денніс Манн, 13. Валентин Міхейле (обидва — Парма, Італія), 10. Яніс Хаджі (Алавес, Іспанія), 26. Адріан Шут, 14. Даріус Олару, 17. Флорінель Коман (усі — Стяуа, Румунія).

Нападники: 19. Деніс Дрегуш (Газіантеп, Туреччина), 9. Джордже Пушкаш (Барі, Італія), 7. Деніс Алібек (Муайтер, Катар), 25. Данієль Бірліджа (ЧФР Клуж, Румунія).

Орієнтовні склади

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Степаненко, Шапаренко, Судаков, Циганков, Мудрик — Довбик

Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушин, Рус, Банку — Марін М., Марін Р.; Станчу, Манн, Міхейле — Пушкаш

Цифри й факти

Це перша гра між командами на міжнародному турнірі. До цього було 6 товариських матчів;

Україна та Румунія мають рівну кількість перемог в очних зустрічах — по 3;

Збірна України дорожча за склад Румунію більш ніж в 4 рази;

Середня ціна українця на Євро-2024 майже 15 мільйонів євро, в той час, як у Румунії — 3,5 мільйони;

— 3,5 мільйони; Середній вік збірної України один з найменших на Євро (26,3). Україна поділяє 4 сходинку з Нідерландами за цим показником;

Україна шоста з кінця за кількістю легіонерів у складі. Що цікаво, найбільше їх у складі Данії — 100%;

Євген Коноплянка є найкращим бомбардиром в історії протистояння серед українців, у нього 2 голи (Стільки ще в трьох гравців Румунії, це найкращий результат);

У Румунії на два голи більше в іграх з Україною:

Найбільша перемога Румунії — 4:1 у березні 2002 року, в України — 4:3 у травні 2016-го;

Андрій Ярмоленко зіграв в усіх (11) попередніх матчах збірної України на чемпіонатах Європи, причому в усіх виходив зі стартових хвилин;

Румунія вшосте зіграє на Євро. Найкращим результатом був чвертьфінал у 2000 році;

Для збірної України це 4 Євро загалом та 4 поспіль. Найкращий результат був на чемпіонаті Європи-2020, також чвертьфінал.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також пряма трансляція буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Поєдинок прокоментують Вадим Скічко та Роберто Моралес. Обидва наразі служать в лавах Збройних сил України.

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Прогноз букмекерів

Перемога України - 2,05;

Нічия - 3,40;

Перемога Румунії - 3,95.

Прогноз Чемпіона

Перемога України — 2:0.