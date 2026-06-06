Юнацька збірна України зазнала поразки від Латвії у відборі на Євро-2027

У суботу, 6 червня, юнацька збірна України U-17 з футболу провела перший матч другого раунду відбору на Євро-2027, у якому поступилася одноліткам з Латвії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на старті поєдинку зусиллями Гурама, а після перерви Дзюринець закріпив перевагу.

Втім, весь цей гандикап підопічні Олександра Ситника примудрилися розбазарити та зазнати у підсумку поразки, яка позбавила нашу команду шансів на вихід у фінальну частину, адже у першому раунді відбору Україна посіла 3-тє місце в групі.

Наступний матч наша команда 9 червня проведе проти Албанії

Чемпіонат Європи-2027 U-17

Кваліфікація (Ліга А), 2-й етап

Україна U-17 – Латвія U-17 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Гурам, 2:0 – 46 Дзюринець, 2:1 – 53 Меннікс, 2:2 – 65 Бальтрусайтіс, 2:3 – 90+6 Щербінскіс

Напередодні також стало відомо, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера анонсував зміни у стартовому складі на спаринг з Данією.