Збірна України зіграла внічию з Болгарією у другому раунді відбору на Євро-2026

У неділю, 5 квітня, дівоча збірна України U-17 стартувала у другому раунді кваліфікації на Євро-2026.

У першому матчі відбору "синьо-жовті" зіграли внічию з командою Болгарії – 2:2.

Наступний поєдинок наша команда зіграє 8 квітня проти Боснії і Герцеговини. Початок о 15:00 за київським часом.

Євро-2026 (WU-17)

Ліга В, група В5

Болгарія – Україна 2:2 (2:2)

Голи: Коєва (9), Атанасова (13) — Прядко (25), Козішкурт (26)

Болгарія: Йорданова – Дімітрова, Стоянова, Десво, Попова – Петрова, Хартіков, Коєва, Боріславова – Васильєва, Атанасова

Україна: Лізенкова – Олійниченко, Бєлкіна, Прядко, Піпченко – Назаренко (Непошивайленко, 70), Іванченко, Бойчук, Семенюк – Леспух - Козішкурт (Лаврик, 87)

За підсумками другого раунду відбору шість переможців та найкраща друга команда у групах Ліги B піднімуться до Ліги A.

Фінальний етап Євро-2026 (WU-17) проходитиме із 4-го до 17 травня 2026 року в Північній Ірландії. Цей турнір також буде кваліфікацією в зоні УЄФА до ЧС-2026 (WU-17) у Марокко.

Напередодні жіноча збірна України оголосила склад, який готуватиметься до квітневих матчі відбору на чемпіонат світу-2027.